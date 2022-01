The Book of Boba Fett, Danny Trejo condivide un'epica foto dietro le quinte della serie di Star Wars

Danny Trejo ha condiviso una foto dal dietro le quinte di The Book of Boba Fett, la serie di Star Wars, e non potrebbe essere più epica.

The Book of Boba Fett ha fatto il suo debutto su Disney+ ormai da qualche settimana, e in occasione del terzo episodio della serie di Star Wars, la guest star Danny Trejo ha voluto condividere su Twitter una foto dal dietro le quinte dello show.

L'episodio di questa settimana "The Streets of Mos Espa", infatti, figurava l'attore di Machete Kills ne panni di un personaggio indicato come Rancor Keeper che, come potete immaginare dal nome, aveva a che fare proprio con le creature native di Dathomir.

Come riporta anche Comicbook, nella serie Boba Fett (Temuera Morrison) riceve in regalo un Rancor da parte dei gemelli Hutt, e a portarlo dal nostro cacciatore di taglie è proprio Trejo, che fa sapere a Boba Fett come questi reptomammiferi stabiliscano un forte legame con il proprio padrone.

E sui social Trejo ha deciso di mostrare a tutti i suoi follower la foto di lui, Temuera Morrison e il simpatico Rancor (guardatelo come si mette in posa per lo scatto) dal set dello show.

"Machete è finalmente arrivato nello spazio, Star Wars! È stato fantastico lavorare con Temuera Morrison e gli altri per #TheBookOfBobaFett!" ha scritto l'attore, che fa anche un divertente riferimento al suo personaggio nei film di Robert Rodriguez, regista e produttore anche della serie di Disney+. Riferimento che appare ancor più azzeccato visto che da tempo si parla di un nuovo film di Machete intitolato proprio Machete Kills in Space.

Potrete vedere dei nuovi episodi di The Book of Boba Fett ogni mercoledì su Disney+.