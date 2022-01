The Boogeyman: Sophie Thatcher e Chris Messina nel film tratto dal racconto di Stephen King

Sophie Thatcher, star di serie come Yellowjackets e The Book of Boba Fett, sarà la protagonista di The Boogeyman, film tratto dal racconto di Stephen King.

Le riprese inizieranno a febbraio e la produzione sarà curata dalla 21 Laps di Shawn Levy, in vista di un debutto sugli schermi di Hulu.

Lo script di The Boogeyman è stato firmato da Mark Heyman, che ha lavorato alle bozze precedenti scritte da Scott Beck e Bryan Woods, e Akela Cooper. Alla regia, invece, sarà impegnato Rob Savage.

Sophie Thatcher affiancherà sul set Chris Messina. Prossimamente verranno annunciati ulteriori nomi che comporranno il cast del progetto.

Il racconto breve The Boogeyman è stato pubblicato per la prima volta nel 1978 in una collezione di storie che Stephen King aveva scritto per alcune riviste. Al centro della trama c'è un uomo che va da uno psichiatra, ricordando durante la seduta come i suoi figli siano stati uccisi da una presenza sovrannaturale, l'uomo nero che dà il titolo alla storia. La protagonista diventa una teenager che sta cercando di superare la tragica morte della madre, ritrovandosi con un fratello che è alle prese con la presenza malvagia nella loro casa e il tentativo di far capire al padre cosa sta accadendo prima che sia troppo tardi.