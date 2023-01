The Boogeyman: il nuovo film tratto dal libro di Stephen King sarà distribuito al cinema, non più su Hulu

I produttori di The Boogeyman, nuovo film tratto dal libro di Stephen King, hanno annunciato che il film sarà distribuito nelle sale, non più in streaming.

Disney ha deciso di programmare per il 2 giugno il debutto del progetto realizzato da 20th Century Studios.

La strategia di portare The Boogeyman sul grande schermo sembra sia legata al successo ottenuto a Smile, progetto inizialmente destinato allo streaming, e The Barbarian, che ha superato quota 40 milioni di dollari di incassi, a fronte di soli 10 di budget speso.

Le riprese di The Boogeyman si sono svolte a New Orleans.

Al centro della trama ci saranno una sedicenne e la sua sorellina che vengono prese di mira da una creatura sovrannaturale dopo che il loro padre, uno psicologo, ha un incontro con uno dei suoi pazienti nella loro casa.

Alla regia è stato impegnato Rob Savage, mentre il cast è composto da Chris Messina, Sophie Thatcher, Vivien Lyra Blair, David Dastmalchian, Marin Ireland, e Madison Hu.