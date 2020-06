The Blues Brothers su TimVision a 40 anni dall’uscita nelle sale

The Blues Brothers arriva in abbonamento su TimVision a 40 anni dall'uscita del film nei cinema americani: John Belushi e Dan Aykroyd in un cult diventato leggendario grazie anche alla colonna sonora.

Il 20 giugno 1980 fu proiettato per la prima volta nei cinema americani The Blues Brothers, un film divenuto cult per la cultura rock e blues grazie anche alla sua colonna sonora tra le più ascoltata di sempre, ed ora è disponibile in abbonamento su TIMVISION.

Per ottenere i soldi necessari per coprire le tasse arretrate dall'orfanotrofio in cui sono cresciuti, pari a circa 5000 dollari, due fratelli, Jake e Elwood Blues, decidono di riunire tutti i vecchi componenti della loro band musicale per evitare la chiusura a tutti i costi. Ma non è semplice avere successo e gli artisti ritrovati ne combinano di tutti i colori. Il duo è un gruppo musicale blues creato da Dan Aykroyd e John Belushi nel 1978 in occasione di una loro esibizione al Saturday Night Live. La band fece il suo debutto televisivo nella puntata del 22 aprile 1978.

Un film che ha lanciato nell'immaginario collettivo la moda dell'abito nero completo di cravatta, cappello e occhiali da sole e che ha visto la partecipazione di alcuni dei più grandi rappresentanti del soul e rhythm and blues come Ray Charles, Aretha Franklin e James Brown.