The Blues Brothers festeggia i 45 anni con una steelbook 4K e un documentario che svela nuovi retroscena

Non si poteva non celebrare degnamente l'anniversario del cult dei cult. A 45 anni di distanza dalla sua uscita, The Blues Brothers è uscito grazie a Plaion con una Steelbook 4K UHD tutta nuova in edizione limitata, che non è la semplice ripetizione dell'edizione precedente con la confezione metallica solamente ridisegnata, ma vanta un contenuto tutto nuovo a cui è stato dedicato un apposito bonus-disc. La nuova edizione contiene infatti ben tre dischi (versione del film in 4K UHD, versione in blu-ray HD, entrambe con i vecchi extra, più un blu-ray con il nuovo contenuto).

Dan Aykroyd e John Belushi in The Blue Brothers

La maniera migliore dunque per celebrare il film di John Landis e fare la gioia dei tanti fans dell'intramontabile pellicola che vede John Belushi e Dan Aykroyd scatenati "in missione per conto di Dio", pronti a combinarne di tutti i colori dopo aver scoperto che l'orfanotrofio in cui sono cresciuti verrà chiuso se non pagherà cinquemila dollari di tasse entro 11 giorni. A quel punto Jake ed Elwood decidono di racimolare la somma necessaria riunendo la loro vecchia band e organizzando un concerto indimenticabile. E il resto è già leggenda.

Un nuovo documentario che svela curiosità e retroscena mai raccontati

La cover della steelbook 4K di The Blues Brothers

Doveroso quindi iniziare dalle novità di questa edizione 4K di The Blues Brothers, a partire dalla nuova raffigurazione sulla steelbook, che riprende quasi integralmente uno dei poster originali del film: all'epoca Jake ed Elwood ballavano sul tetto di un'auto della polizia, ora sono raffigurati su una pila di ben sei auto. Sul retro invece c'è solo una piccola immagine della leggendaria Bluesmobile. All'interno come detto troviamo tre dischi, rimuovendo i quali si scopre un collage di fotogrammi e foto pubblicitarie di Dan Akroyd e John Belushi, oltre ad Aretha Franklin, James Brown e altri personaggi.

L'edizione completa di The Blues Brothers per il 45° anniversario del film

Quello su cui puntiamo l'attenzione è quello contrassegnato dalla scritta bonus-disc che contiene il nuovo imperdibile documentario "In Missione per conto di Dio: la storia di The Blues Brothers", che dura oltre un'ora e vede Dan Aykroyd, il regista John Landis e molti altri personaggi, soprattutto chi si è occupato della produzione, parlare delle origini del progetto, del processo di scrittura e dell'incredibile sceneggiatura originale di 324 pagine. Si parla del dietro le quinte, degli inseguimenti in auto, della meticolosa preparazione per il salto dal ponte, del complesso lavoro di montaggio. E poi ci sono interviste esclusive e storie mai raccontate prima dal cast e dalla troupe, condite da altre curiosità e da gustosi retroscena, fra i quali quello che racconta come nei giorni delle riprese a Chicago ci fosse anche il Papa.

Gli altri extra già noti e sempre imperdibili

Aretha Franklin in una scena del film

Naturalmente non mancano tutti gli extra già noti, che troviamo già sullo stesso disco della versione 4K. C'è innanzitutto Le storie dietro al Making of The Blues Brothers, un lungo documentario di 56 minuti che racconta genesi, produzione e lavorazione del film attraverso filmati dietro le quinte, interviste, aneddoti, curiosità e il parere di tanti protagonisti. Il contributo è diviso nelle seguenti sezioni: Inizio, Hai visto la luce? L'inizio: la musica, Cercando la Band, In missione per conto di Dio, È un musical, Ballo, Lavorare con i nostri eroi, La Bluesmobile, Il centro commerciale, Le riprese a Chicago, La sala grande del Palace Hotel, Cab Calloway, John Belushi, Abbiamo fatto la cosa giusta. A seguire troviamo Trasposizione della musica (15'), retrospettiva sulla nascita della band con interviste più recenti e risalenti al 2005, quindi il trailer e infine In ricordo di John (10'), un omaggio a John Belushi in cui intervengono il fratello Jim, la vedova di John, il regista John Landis, Dan Aykroyd e altri membri di cast e troupe.

Un video stupendo per resa del dettaglio e intensità cromatica

Carrie Fisher in una celebre scena di The Blues Brothers

Passando alla parte tecnica, troviamo la conferma di tutta la qualità della precedente edizione 4K UHD, a partire da un video che è nettamente migliore rispetto al blu-ray su tutti i parametri, ma conservando la sensazione squisitamente cinematografica di un film che ha pur sempre 45 anni sulle spalle. Lo si vede subito fin dalle prime panoramiche all'esterno della prigione, che pur restando fisiologicamente morbide a livello di definizione, acquistano spessore e vengono valorizzate da una grana fine e naturale. Poi, nelle scene più ravvicinate, in tutti i primi e medi piani, anche il dettaglio si fa eccezionale per incisività e nitidezza, per scoprire ulteriori particolari nelle strade, nei detriti dei vicoli, nei mattoni delle case e nelle automobili che accompagnano la vicenda di Jake ed Elwood. Il girato viene sempre preservato da ogni filtro e trasuda naturalezza e genuinità. E anche nelle scene più buie è incredibile come i dettagli vengano sempre conservati.

I due protagonisti con Ray Charles

Anche il croma è audace e deciso, decisamente più stabile e brillante rispetto al blu-ray. Si comincia con la festa dei colori nella chiesa durante il ballo sfrenato dei fedeli, con la luce perfetta che circonda Jake al momento dell'illuminazione. Si prosegue con il verde e giallo dei semafori nella notte, con le folgoranti insegne al neon del bar country-western dove i Blues Brothers si infiltrano, con il rosso delle bandiere dei nazisti: sono tutte occasioni dove si può apprezzare l'intensità e la brillantezza dei colori. Notevole anche la profondità del nero, a partire dagli abiti dei due protagonisti.

Audio italiano buono, ma l'inglese in DTS: X è travolgente

Jake ed Elwood sulla Bluesmobile

Per quanto riguarda l'audio, la traccia italiana presentata in DTS 5.1 soddisfa pienamente l'ascolto e offre un remix convincente e piuttosto frizzante, pur restando lontana dal timbro e dal calore delle tracce più recenti. Comunque ribadiamo che l'ascolto è piacevole, in particolare per le musiche scatenate, riprodotte con un adeguato brio, e per gli effetti delle numerose scene automobilistiche, dove gli inseguimenti fanno lavorare a pieno ritmo asse posteriore e sub, e offrono numerosi panning. L'aspetto forse un pizzico meno convincente è quello dei dialoghi, un po' chiusi e poco fragranti. Certo la traccia originale in DTS: X Master Audio è un'altra cosa e risulta una vera delizia. I momenti musicali sono trascinanti, a partire da quello scatenato all'interno della chiesa, il senso di immersione è notevole, c'è una costante vivacità ed esuberanza ambientale, soprattutto nei momenti delle esplosioni e in quelle dei tanti crash automobilistici.