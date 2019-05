The Blues Brothers, su Netflix in streaming da oggi!

A metà maggio il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è The Blues Brothers, l'acclamato film del 1980 di John Landis, interpretato dall'indimenticabile coppia di John Belushi e Dan Aykroyd.

Per ottenere i soldi necessari per coprire le tasse arretrate dall'orfanotrofio in cui sono cresciuti, pari a circa 5000 dollari, due fratelli, Jake e Elwood Blues, decidono di riunire tutti i vecchi componenti della loro band musicale per evitare la chiusura a tutti i costi. Ma non è semplice avere successo e gli artisti ritrovati ne combinano di tutti i colori. Il duo è un gruppo musicale blues creato da Dan Aykroyd e John Belushi nel 1978 in occasione di una loro esibizione al Saturday Night Live. La band fece il suo debutto televisivo nella puntata del 22 aprile 1978. Nel cast del film compaiono anche due vere e proprie dive, come Aretha Franklin e Carrie Fisher.

Una curiosità: durante una serata di riprese, John Belushi è sparito dal set. Dan Aykroyd si è guardato intorno e ha visto che c'era solo una casa con una luce accesa, allora si è avvicinato e ha suonato alla porta d'ingresso, pronto a spiegare la situazione. Il proprietario di casa lo ha guardato e gli ha chiesto "Sei qui per John Belushi, vero?": infatti l'attore era entrato, aveva chiesto un panino e un bicchiere di latte e poi si era accomodato sul loro divano per riposarsi.

The Blues Brothers è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.