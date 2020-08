The Blues Brothers: sul set John Belushi era soprannominato 'Il buco nero', ecco perchè

John Belushi fu soprannominato "Il buco nero" dai membri della produzione di The Blues Brothers perché durante le riprese riuscì a utilizzare più di un centinaio di paia di occhiali da sole: era solito girare una scena e poi perdere gli occhiali prima di filmare quella successiva.

Dan Aykroyd, John Belushi e Ray Charles in The Blues Brothers

Il comportamento di Belushi, almeno in parte era dovuto al suo utilizzo di alcol e droghe; arrivò perfino a perdersi sul set durante una notte di riprese. Dan Aykroyd si guardò intorno e vide che nel quartiere c'era una sola casa con le luci accese; si avvicinò e preparò un discorso: "stiamo girando un film e stavamo cercando Belushi."

Prima che potesse dire una parola il proprietario di casa lo guardò, sorrise e disse: "Sei qui per John Belushi, vero?" L'uomo riferì che Belushi era entrato in casa loro per chiedere se poteva avere un bicchiere di latte e un panino, per poi addormentarsi sul divano. Situazioni del genere hanno spinto Aykroyd a ribattezzare affettuosamente Belushi "America's Guest".

Il problema di Belushi con gli stupefacenti peggiorò progressivamente sul set di The Blues Brothers. Il regista chiese a Carrie Fisher, che in seguito lottò contro la dipendenza da cocaina, di tenere Belushi lontano dalla droga e Smokey Wendell fu assunto col compito di controllare gli eccessi dell'attore.