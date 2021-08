The Blues Brothers: la gaffe del prete che dice messa con il filtro del film (VIDEO)

Lo scorso marzo un prete britannico è apparso in live streaming commettendo una clamorosa gaffe su Zoom: il sacerdote ha detto la messa con le sembianze del terzo membro dei The Blues Brothers a causa di un filtro che era stato inavvertitamente impostato sul suo dispositivo.

Il reverendo Vaughan Roberts, 62 anni, si è presentato in diretta streaming con il celebre copricapo nero e gli occhiali da sole scuri che indossano Joliet Jake Blues e suo fratello Elwood nel capolavoro del 1980 diretto da John Landis. Il prete ha rivelato che sua moglie Mandy aveva aggiunto il filtro senza accorgersene mentre stava configurando il suo telefono cellulare al fine di poter utilizzare Zoom.

"Almeno non ero Rambo o il Padrino", ha scherzato il sacerdote che, dopo aver iniziato a dire la messa è stato interrotto da sua moglie, la quale gli ha sussurrato in un orecchio tentando di descrivergli la situazione: "Non so cosa ho fatto, ma hai un cappello e degli occhiali sul viso e non so come spegnerlo".

"Quando sono tornato a casa ho visto le foto e i video sui social media e ho capito che si trattava di un filtro dei The Blues Brothers", ha concluso il reverendo. Il filmato è stato visto da migliaia di persone online e innumerevoli utenti si sono fermati per lasciare dei commenti: "Dovresti farlo ogni settimana", ha scritto uno di loro mentre un altro ha affermato che il video è stata la "cosa più divertente vista negli ultimi tempi".