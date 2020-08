The Blues Brothers, Dan Aykroyd e "Quella volta che John Belushi scomparve"

The Blues Brothers compie 40 anni, ma certi aneddoti sono per sempre. Come quello raccontato da Dan Aykroyd sull'improvvisa sparizione di John Belushi una notte, durante le riprese.

Dietro ogni grande film ci sono dei grandi retroscena, o almeno degli aneddoti divertenti. Non fa eccezione The Blues Brothers, che tra una cosa e l'altra, una sera si era anche perso la sua star di punta... Per via del cibo.

"Ci siamo persi John una notte" ricorda Aykroyd in una recente intervista con il Guardian "Ma non era perché era fatto o cosa. Era perché aveva fame, e non gli piaceva quello che c'era sul set da mangiare".

"Non lo trovavo da nessuna parte. Poi a un certo punto ho notato questo percorso che attraversava il parcheggio e portava dritto a un quartiere lì vicino, e l'ho seguito. L'intero quartiere era al buio, tranne che per un'abitazione" continua l'attore e sceneggiatore canadese "Così sono andato lì e ho bussato 'Chiedo scusa, stiamo girando un film e non riusciamo a trovare uno degli attori'. E il tipo mi risponde 'Oh, Belushi? È arrivato qui un'oretta fa, mi ha svuotato il frigo e si è addormentato sul divano'".

Nella stessa occasione Dan Aykroyd ha raccontato che l'uso di cocaina sul set di The Blue Brothers era assolutamente normale, "come bere caffè" e che il cast, tra eccessi e stranezze faceva impazzire il povero John Landis: "A volte non sapeva se ci saremmo fatti vivi sul set dopo una notte di feste".