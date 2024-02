The Bloody Hundredth: il trailer del documentario sulla vera storia degli aviatori di Masters of the Air

Il 15 marzo arriverà su Apple TV+ il documentario The Bloody Hundredth, di cui è stato diffuso il trailer, che racconta la storia vera alla base di Masters of the Air.

Nel video si vedono le testimonianze di Steven Spielberg, materiali di archivio e dichiarazioni di alcuni dei militari.

Il progetto

Dopo il successo di Masters of the Air, Apple TV+ ha annunciato il documentario prodotto da Playtone-Amblin e narrato da Tom Hanks, The Bloody Hundredth. Il progetto farà il suo debutto il 15 marzo su Apple TV+, in concomitanza con l'uscita dell'episodio finale della serie, ed è prodotto esecutivamente da Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goetzman.

Diretto da Mark Herzog e da Laurent Bouzereau, collaboratore di lunga data di Spielberg, il documentario, della durata di un'ora, mette in luce le vere storie di diversi personaggi e aviatori realmente esistiti presenti in Masters of the Air, tra cui John Egan (interpretato da Callum Turner), Gale Cleven (interpretato da Austin Butler), Harry Crosby (interpretato da Anthony Boyle), Robert "Rosie" Rosenthal (interpretato da Nate Mann), Frank Murphy (interpretato da Jonas Moore), Alexander Jefferson (interpretato da Brandon Cook), Richard Macon (interpretato da Josiah Cross), oltre ai veterani John "Lucky" Luckadoo, Robert Wolf e molti altri.

Dallo shock di Pearl Harbor alla gioia del VE Day, The Bloody Hundredth è un resoconto di ciò che un gruppo di giovani americani ha dovuto affrontare quando il loro Paese e il mondo avevano più bisogno di loro.