The Bikeriders: il nuovo film di Jeff Nichols con star Tom Hardy ha una data di uscita

Disney ha annunciato la data di uscita del film The Bikeriders, il progetto scritto e diretto da Jeff Nichols con un cast stellare guidato da Tom Hardy.

The Bikeriders, il nuovo film diretto da Jeff Nichols, ha finalmente una data di uscita nei cinema americani: l'1 dicembre, distribuito da 20th Century.

Il progetto di Walt Disney Pictures sembra poter puntare alla stagione dei premi e sarà distribuito a una settimana di distanza da Wish, il nuovo lungometraggio animato dello studio.

I primi dettagli del progetto

Jeff Nichols è sceneggiatore e regista di The Bikeriders, progetto ispirato a una fotografia di Danny Lyon tratta dal libro del 1967 che dà il titolo al film.

Al centro della trama c'è l'ascesa di un club di motociclisti che, nel corso di un decennio, si evolve e diventa una gang dal lato più sinistro, situazione che minaccia lo stile di vita unico che lo contraddistingueva in origine.

Il cast è composto da Tom Hardy, Michael Shannon, Jodie Comer, Austin Butler, Norman Reedus e Body Holbrook.

Il ritorno del regista

Il progetto segna il ritorno sul grande schermo del filmmaker dopo Loving, arrivato nelle sale nel 2016, che aveva come star Joel Edgerton e Ruth Negga.

Nel team della produzione ci sono Sarah Green e Brian Kavanaugh-Jones, tramite Tri-State e in collaborazione con New Regency.