The Big Bang Theory, su Netflix in streaming da oggi

The Big Bang Theory, la serie di culto creata da Chuck Lorre nel 2007 con protagonista assoluto Jim Parsons, sbarca finalmente su Netflix in streaming con le prime 11 stagioni complete a partire da oggi 25 febbraio 2021.

The Big Bang Theory è una sit-com americana prodotta dalla Warner Bros. Television che ha debuttato sulla CBS nel settembre 2007. Il titolo richiama la passione per la scienza dei protagonisti della serie, o meglio di gran parte di essi, perché una di loro con la scienza originariamente ha poco o niente a che fare: Penny. Si tratta di una ragazza bionda che ha la sfortuna di andare a vivere sullo stesso pianerottolo di Leonard e Sheldon, due giovani e brillanti fisici che hanno grosse difficoltà a relazionarsi con il prossimo ed in particolare con gli esseri umani di sesso femminile. Difficoltà che sono il fulcro delle situazioni messe in scena dalla serie creata da Chuck Lorre e Bill Prady e governano il complesso rapporto che la paziente Penny cerca di instaurare con loro.

Il cast di The Big Bang Theory in una scena del pilot della serie

Ideata da Chuck Lorre e Bill Prady, The Big Bang Theory è diventata una delle serie più acclamate dal pubblico fin dalla messa in onda dell'episodio pilota nel 2007, diventando anche la sitcom più longeva nella storia della televisione statunitense con 12 stagioni e 279 episodi. Durante un'intervista rilasciata a People, Jim Parsons ha raccontato perché ha deciso di lasciare il ruolo di Sheldon, portando alla chiusura dello show: era l'estate del 2018 e l'attore aveva da poco concluso le registrazioni dell'undicesima stagione della celebre sitcom. Si era appena trasferito a New York per prendere parte allo spettacolo di Broadway "The Boys In The Band" e per girare uno spot pubblicitario per Intel. Proprio mentre si recava sul set, in compagnia del suo cane, si è reso conto che l'animale non stava affatto bene. E, partendo da questa "mancanza di attenzioni", ha rivalutato le priorità della sua vita.

