The Big Bang Theory: Melissa Rauch ha perso un provino per colpa delle sue mani, inguardabili per il regista

Melissa Rauch, Bernadette in The Big Bang Theory, ha rivelato che una volta non l'hanno scelta per una pubblicità a causa delle sue mani. A quanto pare al regista non sono piaciute al punto di selezionare un'altra attrice per quel ruolo, inorridendo senza alcun ripensamento.

The Big Bang Theory: Simon Helberg con Melissa Rauch in una scena del finale di serie

Durante una recente comparsa a The View, per promuovere la serie sequel di Giudice di Notte a cui sta attualmente lavorando, Melissa Rauch ha svelato uno spassoso aneddoto dalla sua carriera pre The Big Bang Theory.

In lizza per interpretare il ruolo di una cameriera in una pubblicità la Rauch sarebbe stata scartata per via dell'aspetto delle sue mani: "Quando ho fatto il provino [per la pubblicità] per la prima volta le mie mani sono state davvero d'intralcio. In un certo senso ho le mani da Hobbit... specialmente quando vivevo a New York erano sempre screpolate" ha detto l'attrice.

Melissa ha proseguito:"Ero in lizza per uno spot pubblicitario ed ero al limite. Mi hanno chiesto la mia disponibilità per la settimana. In richiamata mi hanno detto: 'Okay, fantastico, siamo così felici che tu sia disponibile. Un'altra cosa, possiamo vedere le tue mani davanti alla telecamera? Mostra dorso e palmo. L'ho fatto e ho sentito il regista da dietro la telecamera dire, 'Gesù Cristo!' Non ho ottenuto il lavoro".

Questa risposta è arrivata parlando delle critiche, anche aspre, che possono arrivare nel corso della carriera agli attori. Fortunatamente un'esperienza del genere non ha avuto alcun impatto sul lavoro di Melissa Rauch, spingendola a continuare ottenendo il grande successo che tutti conosciamo.