The Better Sister: Prime Video svela la data di uscita della serie con Jessica Biel ed Elizabeth Banks

Prime Video ha ufficialmente annunciato la data di uscita di The Better Sister, la serie che vede protagoniste Jessica Biel ed Elizabeth Banks.

Lo show farà il suo debutto sulla piattaforma il 29 maggio, con tutti gli otto episodi disponibili contemporaneamente in oltre 240 paesi e territori. In attesa del lancio, Prime Video ha anche diffuso alcune immagini in anteprima, offrendo un primo sguardo alla serie crime-drama.

Trama e dettagli di The Better Sister

Adattata dal romanzo di Alafair Burke, The Better Sister esplora i segreti e i conflitti che dividono le sorelle, per poi riunirle in circostanze drammatiche. Chloe (interpretata da Biel) è una dirigente di successo nel mondo dei media, con una vita apparentemente perfetta accanto al marito avvocato Adam (Corey Stoll) e al figlio adolescente Ethan (Maxwell Acee Donovan). Dall'altra parte, sua sorella Nicky (Banks) affronta una vita ben diversa, cercando di rimanere a galla tra difficoltà economiche e problemi personali. Ma quando Adam viene brutalmente assassinato, la tragedia riporta le due sorelle l'una nella vita dell'altra, dando inizio a un'indagine che le costringerà a confrontarsi con un passato complesso e pieno di punti d'ombra.

Oltre alle protagoniste Biel e Banks, nel cast figurano anche Kim Dickens, Bobby Naderi, Gabriel Sloyer e Gloria Reuben, con la partecipazione di Matthew Modine e Lorraine Toussaint.

La serie è prodotta da Olivia Milch (Ocean's 8) e Regina Corrado (Mayor of Kingstown), che ricoprono anche il ruolo di showrunner. Craig Gillespie (Pam & Tommy) firma la regia e figura tra i produttori esecutivi insieme ad Annie Marter per Fortunate Jack Productions.

Tra gli altri produttori esecutivi troviamo Marty Adelstein, Becky Clements e Alissa Bachner di Tomorrow Studios (One Piece), oltre a Biel, Banks, Michelle Purple e Kerry Orent. La serie è una produzione Amazon MGM Studios e Tomorrow Studios, parte di ITV Studios.

I prossimi progetti delle protagoniste

Jessica Biel sarà presto impegnata accanto a John Cena nel film basato sulle celebri macchinine Matchbox. Di recente, ha lasciato la serie thriller di Peacock The Good Daughter, di cui avrebbe dovuto essere sia protagonista che produttrice esecutiva. Inoltre, apparirà al fianco di Daniel Radcliffe e Ethan Hawke in Batso, un film ispirato a una storia vera.

Quello che so sull'amore: Gerard Butler e Jessica Biel in una tenera scena

Elizabeth Banks, invece, ha recentemente recitato con Ryan Reynolds e Anne Hathaway in Yesteryear e in Skincare. Tra i suoi progetti futuri c'è The Miniature Wife, che la vede anche in veste di produttrice.