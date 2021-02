The Believer: stasera su Rai5 il film con Ryan Gosling ispirato a una storia vera

Stasera su Rai5, alle 21:15, va in onda The Believer, film drammatico con Ryan Gosling, ispirato alla storia vera di Daniel Burros, ebreo americano divenuto attivista di un partito antisemita.

Ryan Gosling protagonista stasera su Rai5, a partire dalle 21:15, con il film drammatico The Believer, diretto nel 2001 da Henry Bean, scritto a quattro mani con il giornalista Mark Jacobson e ispirato alla storia vera di Daniel Burros, attivista dell'American Nazi Party nonostante fosse ebreo.

La locandina di The Believer

Si può essere ebreo e al tempo stesso antisemita? Daniel Balint (Ryan Gosling), un ragazzo ebreo di New York, prova una strana e pericolosa attrazione per l'antisemitismo che lo porta ad aderire a un gruppo neonazista guidato da Lina Moebius e dal suo compagno Curtis. Spinto dai suoi due mentori, Daniel comincia a tenere conferenze e lezioni. La sua avversione verso gli ebrei proviene da una ribellione adolescenziale verso la figura di Dio Padre e finisce per sfociare in forme di violenza efferata. Daniel deve, però, fare i conti con le sue origini, con la sua gente con cui si trova inevitabilmente a contatto ogni giorno, trovando alle radici del suo odio anche amore e ammirazione.

Sedotta dai suoi ragionamenti, persino Carla, figlia di Lina e amante di Daniel, finisce per appassionarsi alla lingua e alla cultura ebraica, mentre la contraddizione interiore di Daniel diventa ogni giorno più lacerante. Quando un giorno decide di mettere una bomba nella Sinagoga dovrà inevitabilmente prendere una decisione.

Tra gli interpreti, oltre al protagonista Ryan Gosling, anche Billy Zane, Theresa Russell, Summer Phoenix, Glenn Fitzgerald, Garret Dillahunt.

The Believer, trasmesso stasera senza interruzioni pubblicitarie e disponibile anche in lingua originale, ha vinto il Gran premio della giuria al Sundance Film Festival 2001.