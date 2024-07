The Beatles: Sam Mendes ha in mente una strategia coraggiosissima per i quattro film

Di recente, il regista Sam Mendes ha tenuto una conferenza presso il Liverpool Institute of Performing Arts (LIPA) e ha svelato una notizia molto interessante sui suoi prossimi quattro film sui Beatles.

A quanto pare, Mendes avrebbe detto alla folla che il suo piano è quello di far uscire tutti e quattro i biopic sui Fab Four nella stessa giornata. È davvero una buona idea? Ovviamente, la maggior parte delle persone pagherà prima di tutto per vedere i film su John Lennon e Paul McCartney, poi su dedicherà a quello su George Harrison e infine su Ringo Starr. Probabilmente così andranno le cose.

Se la Sony finisse per distribuire tutti e quattro i film in una volta sola, risparmierebbe sicuramente sui costi di marketing. Mendes dirigerà tutti e quattro i film e, sebbene non sia stato annunciato ufficialmente alcun casting, Jeff Sneider ha fatto sapere che Harris Dickinson (John Lennon), Paul Mescal (Paul McCartney), Barry Keoghan (Ringo Starr) e Charlie Rowe (George Harrison) sono in lizza per i ruoli.

Per la prima volta, la Apple Corps. e i Beatles hanno concesso i diritti per la storia e la musica di un film sceneggiato. Il capo della Sony, Tom Rothman, ha dichiarato che Mendes sta pensando di girare i film nel Regno Unito verso la metà del 2025, per poi distribuirli tutti e quattro nel 2027. Si vocifera anche che a Roger Deakins, abituale collaboratore di Mendes, sia stato chiesto di occuparsi della fotografia dei quattro biopic.

Mendes dirigerà tutti e quattro i film e racconterà delle storie collegate tra loro, ognuna dal punto di vista di uno dei membri del gruppo.

Il regista, ha spiegato a Deadline: "Siamo andati a Los Angeles poco prima di Natale per proporre il progetto ed è corretto dire che c'è stato un entusiasmo universale. Il motivo per cui abbiamo scelto Sony tra le varie offerte competitive è legato alla passione di Tom Rothman ed Elizabeth Gabler per l'idea e l'impegno nel proporre questi film nelle sale in un modo innovativo ed entusiasmante".