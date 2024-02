The Beatles: Sam Mendes racconterà la storia della band e dei suoi membri in 4 film

Sam Mendes ha annunciato un ambizioso progetto dedicato alla storia dei The Beatles: il regista, in collaborazione con Sony Pictures Entertainment, realizzerà infatti 4 film, uno per ogni componenente del gruppo.

Per la prima volta Apple Corps Ltd e le star Paul McCartney e Ringo Starr, in accordo con le famiglie di John Lennon e George Harrison, hanno concesso i diritti per l'utilizzo della musica della band e accettato che ne venga raccontata la storia sul grande schermo.

L'ambizioso progetto

Sam Mendes racconterà delle storie collegate tra loro, ognuna dal punto di vista di uno dei membri del gruppo. Il debutto nelle sale potrebbe avvenire nel 2027 e, per ora, non è stata svelata la distanza prevista tra la distribuzione dei vari lungometraggi.

Il regista, ha spiegato a Deadline: "Siamo andati a Los Angeles poco prima di Natale per proporre il progetto ed è corretto dire che c'è stato un entusiasmo universale. Il motivo per cui abbiamo scelto Sony tra le varie offerte competitive è legato alla passione di Tom Rothman ed Elizabeth Gabler per l'idea e l'impegno nel proporre questi film nelle sale in un modo innovativo ed entusiasmante".

La produttrice Pippa Harris ha aggiunto: "Questo progetto nasce da un'idea di Sam che ha avuto oltre un anno fa e testimonia la sua brillantezza creativa e il potere di persuasione; Paul McCartney, Ringo Starr, Sean Lennon e Olivia Harrison hanno risposto con calore ed entusiasmo all'idea non appena ne abbiamo parlato con loro".

Il comunicato aggiunge: "Abbiamo intenzione che questa sia un'esperienza cinematografica elettrizzante ed epica: quattro film, raccontati da quattro prospettive diverse che raccontano un'unica storia sulla band più celebrata di sempre. Avere la benedizione dei Beatles e di Apple Corps è un privilegio immenso. Fin dal nostro primo incontro con Tom Rothman ed Elizabeth Gabler, era chiaro che condividevano la nostra passione e ambizione per questo progetto, e non potremmo pensare a una casa più perfetta rispetto a Sony Pictures".

The Beatles, Now And Then: Peter Jackson compie il miracolo e riunisce la band 50 anni dopo

Mendes ha raccontato che il progetto è stato possibile grazie al sostegno di Jeff Jones e Lee Eastman, e Sam avrà la libertà di immergersi nella vita di ognuno dei membri senza avere alcun limite e senza richieste particolari per quanto riguarda la rappresentazione dell'ascesa verso il successo.

La vita e la carriera degli artisti sono già state al centro di numerosi film, documentari e progetti di vario tipo, tra cui anche lo spettacolo del Cirque du Soleil The Beatles LOVE e la docuserie di Peter Jackson The Beatles: Get Back.