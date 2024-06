The Beatles: ecco quali attori interpreteranno i Fab Four nei quattro biopic

I film sui Beatles ha trovato i suoi Fab Four per i biopic in solitaria. All'inizio dell'anno è stato annunciato che il regista premio Oscar Sam Mendes - noto soprattutto per Skyfall, Spectre e 1917 - avrebbe diretto quattro film sui Beatles, ognuno dei quali incentrato su un diverso membro della band: John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison. L'ambizioso evento cinematografico in quattro parti dovrebbe iniziare la produzione nel 2025 e uscire nel 2027.

Ora Mendes potrebbe aver trovato le sue star per i suoi film sui Fab Four. Secondo InSneider, il cast dei film sui Beatles è composto da Harris Dickinson (The Warrior - The Iron Claw) nel ruolo di John Lennon, Paul Mescal (Estranei) in quello di Paul McCartney, Barry Keoghan (Saltburn) in quello di Ringo Starr e Charlie Rowe (Neverland - La vera storia di Peter Pan) in quello di George Harrison. L'indiscrezione non è stata confermata dalla Sony, lo studio che ha realizzato i film sui Beatles.

Il film

Mendes dirigerà tutti e quattro i film e racconterà delle storie collegate tra loro, ognuna dal punto di vista di uno dei membri del gruppo. Per la prima volta Apple Corps Ltd e le star Paul McCartney e Ringo Starr, in accordo con le famiglie di John Lennon e George Harrison, hanno concesso i diritti per l'utilizzo della musica della band e accettato che ne venga raccontata la storia sul grande schermo.

The Beatles: Get Back, i Beatles in studio

Il regista, ha spiegato a Deadline: "Siamo andati a Los Angeles poco prima di Natale per proporre il progetto ed è corretto dire che c'è stato un entusiasmo universale. Il motivo per cui abbiamo scelto Sony tra le varie offerte competitive è legato alla passione di Tom Rothman ed Elizabeth Gabler per l'idea e l'impegno nel proporre questi film nelle sale in un modo innovativo ed entusiasmante".

Il capo della Sony, Tom Rothman, ha dichiarato che Mendes sta pensando di girare nel Regno Unito verso la metà del 2025 e che, sì, tutti e quattro i film usciranno nel 2027. Ognuno di essi dovrebbe essere distribuito rispettivamente in inverno, primavera, estate e autunno.