The Beatles. Disney+ annuncia Let It Be in streaming in versione restaurata da Peter Jackson

Dopo il documentario "Get Back", arriva in versione restaurata anche il film "Let It Be" sempre con Jackson come supervisore

Oggi Disney+ ha annunciato che Let It Be, il film originale del 1970 del regista Michael Lindsay-Hogg sui Beatles, sarà distribuito in esclusiva su Disney+ l'8 maggio 2024. È la prima volta che il film è disponibile dopo oltre 50 anni.

Uscito per la prima volta nel maggio del 1970, nel pieno del turbinio dello scioglimento dei Beatles, Let It Be occupa ora il posto che gli spetta nella storia della band. Un tempo visto attraverso una lente oscura, il film viene ora riportato alla luce grazie al suo restauro e nel contesto delle rivelazioni fatte nella docuserie di Peter Jackson, vincitrice di diversi Emmy Award, The Beatles: Get Back. In uscita su Disney+ nel 2021, la docuserie mostrava il calore e il cameratismo dell'iconico quartetto, catturando un momento cruciale della storia della musica.

Let It Be contiene filmati non presenti nella docuserie Get Back, che portano gli spettatori in studio e sul tetto della Apple Corps a Londra nel gennaio 1969, mentre i Beatles, insieme a Billy Preston, scrivono e registrano l'album Let It Be, vincitore del GRAMMY Award e del premio Oscar, e si esibiscono dal vivo per l'ultima volta come gruppo.

Con l'uscita di The Beatles: Get Back, i fan hanno chiesto a gran voce il film originale di Let It Be. Con il pieno sostegno di Lindsay-Hogg, la Apple Corps ha chiesto alla Park Road Post Production di Peter Jackson di dedicarsi a un meticoloso restauro del film dal negativo originale di 16 mm, che ha incluso la rimasterizzazione del suono utilizzando la stessa tecnologia di de-mix MAL applicata alla docuserie.

Michael Lindsay-Hogg racconta: "Let It Be era pronto per essere pubblicato nell'ottobre/novembre 1969, ma uscì solo nell'aprile 1970. Un mese prima dell'uscita, i Beatles si sciolsero ufficialmente. Così la gente andò a vedere 'Let It Be' con la tristezza nel cuore, pensando: 'Non vedrò mai più i Beatles insieme. Non avrò mai più quella gioia', e questo ha oscurato molto la percezione del film".

"Sono assolutamente entusiasta che il film di Michael, 'Let It Be', sia stato restaurato e venga finalmente ripubblicato dopo essere stato indisponibile per decenni", afferma Peter Jackson. "Sono stato così fortunato ad avere accesso agli outtakes di Michael per 'Get Back' e ho sempre pensato che 'Let It Be' fosse necessario per completare la storia di 'Get Back'. In tre parti, abbiamo mostrato Michael e i Beatles mentre giravano un nuovo documentario innovativo, e 'Let It Be' è quel documentario, il film che uscì nel 1970".

Per Jackson è la conclusione di una storia epica durata cinque decenni: "Ora penso a tutto questo come a una storia epica, finalmente completata dopo cinque decenni. I due progetti si sostengono e si valorizzano a vicenda: "Let It Be" è il culmine di "Get Back", mentre "Get Back" fornisce un contesto vitale mancante per "Let It Be". Michael Lindsay-Hogg è stato immancabilmente disponibile e gentile mentre realizzavo 'Get Back', ed è giusto che il suo film originale abbia l'ultima parola... con un aspetto e un suono di gran lunga migliori di quelli del 1970".