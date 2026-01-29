The Beatles: le prime foto delle star nel ruolo dei Fab Four

Barry Keoghan ha condiviso online le prime foto dell'atteso progetto cinematografico dedicato alla storia dei The Beatles che è diretto da Sam Mendes. I quattro film, prodotti da Sony, racconteranno la storia della band dalla prospettiva di ogni membro e nel cast ci sono anche Paul Mescal, Joseph Quinn e Harris Dickinson.

Le foto dei protagonisti dei film sui Beatles

Il Liverpool Institute for Performing Arts, istituzione co-fondata da Paul McCartney, ha rivelato il look dei protagonisti dei lungometraggi tramite alcune cartoline.

Le immagini ritraggono così Paul Mescal nel ruolo di Paul McCartney, Barry Keoghan in quello di Ringo Starr, Joseph Quinn che sarà George Harrison, e Harris Dickinson nei panni di John Lennon.

I quattro film che compongono The Beatles - A Four-Film Cinematic Event arriveranno nei cinema americani a partire dal mese di aprile 2028.

Ecco gli scatti apparsi online:

Chi realizzerà i film

Nel cast ci saranno poi Mia McKenna-Bruce nei panni di Maureen Cox Starkey, Saoirse Ronan che sarà Linda Eastman McCartney, Anna Sawai nei panni di Yoko Ono, e Aimee Lou Wood nel ruolo di Pattie Boyd.

Tra gli interpreti spazio poi a David Morrissey, Leanne Best, James Norton che avrà il ruolo del manager Brian Epstein, Harry Lloyd, Bobby Schofield, Daniel Hoffmann-Gill, Arthur Darvill, e Adam Pally.

Gli script sono firmati da Jez Butterworth, Peter Straughan e Jack Thorne.

Sam Mendes, oltre a essere il regista, sarà coinvolto come produttore in collaborazione con Pippa Harris e Julie Pastor di Neal Street, Alexandra Derbyshire, e Apple Corps.

I film potranno contare sui brani originali della band che ha segnato la storia della musica e i fan dei Fab Four stanno attendendo con molta curiosità le prime scene dell'ambizioso progetto.