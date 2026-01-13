The Beatles, Paul Mescal confessa: "Il progetto mi ha dato stabilità dopo anni folli"

La star di Normal People e Il gladiatore 2 ha parlato del nuovo progetto di Sam Mendes sui Fab Four nel quale interpreta Paul McCartney.

Nell'ultima intervista rilasciata a Variety, Paul Mescal ha espresso tutto il proprio entusiasmo per essere stato coinvolto nell'ambizioso progetto biografico evento di Sam Mendes sui Beatles, nel quale interpreta Paul McCartney.

Dopo anni che lui stesso ha definito 'folli', Paul Mescal è riuscito a trovare un po' stabilità grazie al lavoro in The Beatles - A Four-Film Cinematic Event, che gli permetterà di rimanere a Londra per tutto il 2026.

La ritrovata stabilità di Paul Mescal

"A essere onesto, posso dire davvero molto poco" ha dichiarato Mescal in merito al progetto sui Beatles "in realtà, per motivi contrattuali [sui film], ma anche perché sono piuttosto incline a dire molto poco al riguardo, dato che mi entusiasma il fatto che le persone vogliano sapere così tanto".

Mescal prosegue il racconto sul lavoro con Sam Mendes: "Penso che l'impresa sia totalmente unica. Noi quattro che ne facciamo parte stentiamo a crederci". L'attore ha ammesso di essere entusiasta di poter rimanere a Londra tutto l'anno a lavorare al progetto.

Paul Mescal con Jessie Buckley in una scena di Hamnet

"A livello personale, sono davvero entusiasta di lavorare a qualcosa di questa portata, ma che mette al centro la performance, con Sam e grandi sceneggiatori. Ma anche semplicemente vivere e lavorare a Londra e avere una sorta di stabilità in quello che è stato un periodo piuttosto folle di sei, sette anni da quando è uscita la serie tv Normal People. Non voglio entrare nel discorso Beatles, non per fare il vago, ma perché credo che il mondo, si spera, trarrà beneficio dal sapere il meno possibile prima di vederlo. Siamo ancora lontani dal completarlo. Questo sarà il mio lavoro per tutto il 2026".

L'amore per la musica e le lezioni di canto per The Beatles

Paul Mescal ha confermato che sarà proprio lui a cantare nel biopic sui Beatles e per questo ha iniziato a studiare canto. Le lezioni hanno alimentato la sua passione per la musica: "Ho imparato così tanto. Mi ha davvero risvegliato un amore! Ho sempre amato la musica, ma poter interpretare uno dei più grandi cantautori e frontman di sempre ha davvero acceso qualcosa in me, spingendomi a scrivere musica a livello personale e a rapportarmi e ascoltare la musica in modo diverso".

Paul Mescal ha incontrato Paul McCartney definendolo l'uomo più brillante che abbia mai conosciuto, affermando di sentirsi emotivamente legato alla star dei Beatles, che l'ha accolto con grande gentilezza.