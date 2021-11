"The Beatles: Get Back dimostra che Yoko Ono non è la causa dello scioglimento", lei condivide su Twitter

Yoko Ono ha condiviso con i suoi 4,6 milioni di follower su Twitter un articolo su The Beatles: Get Back in cui si dice che la serie di Peter Jackson dimostra che non è lei la causa dello scioglimento dei Beatles.

Qui trovate la nostra recensione di The Beatles: Get Back, docuserie firmata da Peter Jackson disponibile su Disney+. Dopo l'uscita in streaming della serie, Yoko Ono ha ricondiviso ai suoi 4,6 milioni di follower su Twitter un articolo intitolato Beatles Fans Think 'Get Back' Dispels The Idea That Yoko Ono Broke The Band Up.

Nel mito dei Beatles, Yoko Ono è sempre stata accusata dai fan di essere la causa dello scioglimento dei Beatles, ma il lavoro di Peter Jackson, che ha avuto accesso a oltre 56 ore di materiale esclusivo registrato nel gennaio 1969, getta una luce diversa nei rapporti tra i Fab Four. La vedova di Lennon ha così lanciato un messaggio ai suoi followers discolpandosi dalle accuse che le sono state mosse per decenni.

The Beatles: Get Back, Peter Jackson: "Da fan ero preparato a restare deluso, ma non è andata così"

Parlando della genesi di The Beatles: Get Back, Peter Jackson ha anche rivelato che la Disney voleva rimuovere tutte le parolacce dal suo documentario The Beatles: Get Back, ma Ringo Starr e Paul McCartney si sono opposti. Come ha spiegato il regista a NME:

"Quando hanno potuto vedere la serie finita, mi aspettavo degli appunti. Sarebbe stato normale ricevere una nota che dicesse 'Oh, quella parte in cui lo dico - potresti tagliarla?' O 'potresti abbreviare la conversazione lì?' E non ho ricevuto una sola nota. Non una singola richiesta di cambiare qualcosa. Uno di loro ha confessato che la visione è stata una delle esperienze più stressanti di tutta la loro vita. 'Ma non ti darò nessun appunto' ha concluso".