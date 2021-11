The Beatles: Get Back, Paul McCartney: "Il documentario ha cambiato la mia percezione del nostro scioglimento"

Paul McCartney ha ammesso che la visione del documentario The Beatles: Get Back di Peter Jackson ha cambiato la sua percezione dello scioglimento dei Beatles.

The Beatles: Get Back, un'immagine

La docuserie in tre parti The Beatles: Get Back, in arrivo su Disney+ il 25, 26 e 27 novembre, si concentra sulla realizzazione del penultimo album in studio della band, Let It Be, e contiene anche la versione completa del loro ultimo concerto come band, che si è tenuto nel gennaio 1969 sul tetto della Apple a Savile Row, Londra.

"vi dirò cosa c'è di veramente favoloso in questo, mostra che noi quattro ci divertiamo", ha detto Paul McCartney al Sunday Times dopo aver visto la serie. "È stato così importante per me riscoprirlo. Questa era una delle cose importanti dei Beatles, potevamo ridere insieme. Nel materiale si vede me e John cantare Two Of Us e, per qualche ragione, avevamo deciso di farlo come ventriloqui. È divertente. Mi dimostra solo che il mio ricordo principale dei Beatles era la gioia e il talento."

Alla domanda se avesse cambiato la sua percezione sullo scioglimento della band, il musicista ha affermato: "Sì, lo ha fatto. E c'è una prova nel filmato. Perché mi sono decisamente innamorato del lato oscuro della rottura dei Beatles e ho pensato: "Dio, sono da biasimare". È facile, quando il clima sta andando in quel modo, pensarlo. Ma in fondo alla mia mente c'era l'idea che non fosse così. Avevo solo bisogno di vedere le prove".