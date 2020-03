The Beatles: Get Back di Peter Jackson: Disney annuncia la data d'uscita del documentario

The Beatles: Get Back, Disney annuncia la data d'uscita del documentario di Peter Jackson sulla storica band inglese.

Disney comunica finalmente le date di uscita di The Beatles: Get Back documentario realizzato da Peter Jackson. Come riporta Deadline, negli Stati Uniti e in Canada il 4 settembre sarà il giorno dei Beatles secondo Peter Jackson, ha annunciato oggi l'ex CEO della Casa di Topolino, Bob Iger.

"Nessuna band nella storia ha mai avuto l'impatto che hanno avuto i Beatles, e The Beatles: Get Back è un biglietto in prima fila - con filmati restaurati in maniera spettacolare, tanto da sembrare essere stato girato solo ieri - per assistere al processo creativo di questi geni della musica in un momento seminale della storia della musica" ha dichiarato Iger "Sono io stesso un grande fan, per questo non potrei essere più felice del fatto che questo settembre Disney potrà condividere con il pubblico il fantastico documentario di Peter Jackson".

Il documentario includerà dei filmati registrati in studio tra il 1969 e il 1970, durante la registrazione del film Let It Be - Un Giorno con i Beatles. "Lavorare a questo progetto è stata una gioiosa scoperta" ha affermato Jackson "Ho avuto il privilegio di essere una mosca sul muro mentre la più grande band di tutti i tempi lavorava, suonava e dava vita a capolavori. Sono davvero entusiasta che Disney si sia offerto di distribuire il progetto. Non c'è pubblico migliore per il nostro film del maggior numero di persone possibile".

I filmati sono stati restaurati dalla Park Road Post Production di Wellington, Nuova Zelanda, e il montaggio è stato affidato a Jabez Olssen, che aveva lavorato al documentario di Jackson del 2018 "They Sall Not Grow Old" presentato in anteprima nel nostro paese alla Festa del Cinema di Roma.

"Sono davvero felice che Peter sia andato a scavare nei nostri archivi per realizzare un film che mostra la verità sul processo lavorativo dei Beatles. L'amicizia e l'affetto tra di noi è evidente, e mi ricorda quanto follemente belli furono quei tempi" ha commentato Paul McCartney, e Ringo Starr ha aggiunto "Non vedo l'ora che esca il film. Peter è un grande, ed è stato davvero fantastico guardare tutti questi filmati. C'erano ore e ore di noi che semplicemente ridevamo e suonavamo, così diverse dalla versione che ne è poi venuta fuori. La gioia era tanta, e credo che Peter e lo mostrerà. Credo che la sua versione vi farà vedere qualcosa di più vicino alla realtà, molta più pace e affetto, come eravamo davvero".

Restiamo in attesa di scoprire quando sarà invece l'uscita italiana di The Beatles: Get Back.