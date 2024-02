Beatles: Sony vuole distribuire i quattro biopic di Sam Mendes tutti nel 2027

Come precedentemente annunciato, Sony ha incaricato Sam Mendes di dirigere quattro biopic sui Beatles, uno per ogni membro della band di Liverpool. Ora sembra che lo studio abbia intenzione di distribuirli tutti nelle sale nello stesso anno.

Il capo della Sony Tom Rothman ha chiarito alcuni dubbi sul progetto nel corso di un'intervista all'Hollywood Reporter. Il dirigente ha specificato che Mendes sta pensando di iniziare le riprese nel Regno Unito a metà del 2025 e che, sì, tutti e quattro i film usciranno nel 2027. L'ipotesi del sito World of Reel è che ciascuno di essi venga distribuito in inverno, primavera, estate e autunno.

"Bisogna far coincidere l'audacia dell'idea con una strategia di uscita audace", ha continuato Rothman a proposito del progetto. "Non c'è mai stata un'impresa del genere prima d'ora, e non si può pensare a questo in termini di distribuzione tradizionale".

Il motivo per cui questo progetto è così importante è la mancanza di film incentrati sui Beatles che abbiamo avuto finora. Yesterday di Danny Boyle e Across the Universe di Julie Taymor hanno utilizzato la musica dei Fab Four ma non erano progetti biografici. Mentre film indipendenti come Backbeat del 1994 e Nowhere Boy del 2009 si sono concentrati sul periodo precedente alla fama della band.

Quelle realizzate dalla Sony e da Mendes saranno storie interconnesse, raccontate dal punto di vista di ciascun membro della band. Gli sceneggiatori stanno per essere scritturati. Non è stato annunciato alcun cast, ma si vocifera il coinvolgimento di attori semi-sconosciuti.

Mendes e la Sony si occuperanno dell'adolescenza di Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, quando divennero star mondiali, dello scioglimento e delle loro carriere discografiche da solisti. Si tratta di un'opera vasta e ambiziosa come i grandi film da major.