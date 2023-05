The Bear: annunciata la data di uscita della stagione 2

The Bear è stata una delle serie rivelazioni dello scorso anno e la stagione 2 ha ora una data prevista per il debutto sugli schermi americani.

L'appuntamento è sugli schermi di FX il 22 giugno e, nei giorni successivi, a livello internazionale su Disney+.

La trama di The Bear

The Bear ha come protagonista Carmen "Carmy" Berzatto, interpretato da Jeremy Allen White, un giovane chef che arriva nella città in cui è nato per gestire il negozio di sandwich della sua famiglia, The Original Beef of Chicagoland, dopo una strziante morte. La nuova realtà è completamente diversa da quella in cui ha lavorato in precedenza, e Carmy deve fare i conti con le difficoltà legate alla proprietà di piccoli business locali, alla gestione dello staff e con rapporti in famiglia complicati, il tutto mentre affronta l'impatto del suicidio del fratello.

Boiling Point e The Bear: quando il piano sequenza corre in cucina

The Bear: il poster della stagione 2

Nella seconda stagione, insieme a Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard "Richie" Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach), Carmy cercherà di trasformare il locale e la propria vita.

Nel cast della serie creata da Christopher Storer, ci sono anche Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas and Matty Matheson, Edwin Lee Gibson, Oliver Platt e Molly Gordon.