The Batman: Zoë Kravitz ha studiato gatti e leoni per i movimenti di Catwoman nelle scene d'azione

Zoë Kravitz ha svelato il modo in cui si è preparata all'interpretazione di Catwoman nel film The Batman, diretto da Matt Reeves.

Per prepararsi al ruolo di Catwoman nel film The Batman, l'attrice Zoë Kravitz ha rivelato che ha studiato a lungo video di gatti.

L'attrice ha condiviso qualche dettaglio della sua preparazione in una nuova intervista che le ha permesso di ripercorrere la creazione della sua versione di Selina Kyle.

The Batman: Zoe Kravitz è Selina Kyle nel nuovo film

Zoë Kravitz ha lavorato a lungo con il coordinatore degli stunt Rob Alonzo prima di arrivare sul set di The Batman e iniziare il lavoro davanti alle telecamere.

L'interprete di Catwoman ha raccontato: "Abbiamo guardato video di gatti e leoni e osservato il modo in cui combattono, parlando di come sia possibile realmente farlo quando si ha la mia corporatura e Batman è molto più forte di me".

Zoë ha quindi sottolineato: "La mia abilità è che sono veloce e insidiosa. Abbiamo realizzato un lavoro piuttosto interessante per quanto riguarda la preparazione delle scene d'azione che comprendeva elementi tratti da vari tipi di arti marziali, capoeira e una specie di danza e movimento in stile felini".

Robert Pattinson interpreterà nel film dietto da Matt Reeves il miliardario da giovane, mentre inizia ad agire per difendere la città, incontra la futura Catwoman interpretata da Zoë Kravitz, e usa le sue incredibili dote di investigatore per aiutare la polizia di Gotham a risolvere una serie di terrificanti crimini.

In The Batman, il Cavaliere Oscuro segue una serie di indizi criptici per smascherare il colpevole e svelare una cospirazione criminale. La sua crociata lo porta a confrontarsi con lo squallido mondo sotterraneo di Gotham City, dove incontra Selina Kyle (Zoe Kravitz), Carmine Falcone (John Turturro) e Oswald "Oz" Cobblepot (Colin Farrell). Il film rappresenta, infatti, il debutto di un giovane Batman in veste di vigilante, ma racconta anche i primi passi nel crimine dei celebri villain dei fumetti DC.

L'uscita italiana di The Batman è fissata al 3 Marzo 2022.