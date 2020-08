The Batman: Zoë Kravitz è Catwoman nel trailer del film

Il trailer di The Batman offre un primo sguardo a Zoë Kravitz nei panni di Catwoman per il film diretto da Matt Reeves e in uscita nel 2021.

Il trailer di The Batman, rilasciato nelle scorse ore durante l'evento DC FanDome, ha permesso al pubblico collegato da ogni parte del mondo di dare una prima occhiata a Zoë Kravitz nel costume di Catwoman.

Zoe Kravitz è Catwoman nel trailer di The Batman

Se la curiosità della gente riguardava principalmente Robert Pattinson come protagonista di The Batman, non era certo poco l'interesse per l'esordio dell'attrice come la nuova Selina Kyle. Seppure incappucciata, le immagini lasciano emergere tutto il fascino dell'attrice nei panni dell'eroina DC.

In una precedente intervista, la stessa interprete di Big Little Lies - Piccole grandi bugie ha raccontato come è stato l'approccio con il personaggio DC Comics. "È stato un po' spaventoso, ma ogni volta che mi innervosisco per qualcosa, sento che questa cosa mi spinge comunque verso un posto migliore, quindi accolgo con favore questi nervi" ha dichiarato l'attrice. "Se inizi a concentrarti troppo su ciò che le persone penseranno di te, crei un problema a te stesso, è quasi come se stessi investendo le tue energie nel posto sbagliato. Ovviamente, voglio onorare i fan e spero che gli piaccia cosa faccio del mio ruolo, ma per fare quello che penso di dover fare con Catwoman devo entrare dentro il personaggio e dimenticare il resto del mondo" aveva quindi concluso Zoë Kravitz.

Ricordiamo che Julie Newmar, Eartha Kitt, Michelle Pfeiffer e Anne Hathaway sono solo alcune delle attrici che hanno interpretato Catwoman in passato. The Batman uscirà ad ottobre 2021 e, oltre a Robert Pattinson e Zoë Kravitz nei panni di Bruce Wayne e Selina Kyle, vedremo Colin Farrell nei panni del Pinguino, Paul Dano nei panni dell'Enigmista, Jeffrey Wright come Jim Gordon, John Turturro nei panni di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard nel ruolo di Gil Colson, Jayme Lawson nei panni di Bella Real e Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth.