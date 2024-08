The Batman: in sviluppo un videogame ambientato nel mondo di Matt Reeves?

L'universo di The Batman ha debuttato nel 2022 nell'omonimo film scritto e diretto da Matt Reeves con Robert Pattinson protagonista. Mentre attendiamo il sequel, previsto per il 2026, quell'universo si espanderà grazie alla serie The Penguin, in arrivo su Sky a settembre, e non solo, in quanto sarebbe in fase di sviluppo un videogame ambientato nello stesso mondo.

L'indiscrezione arriva da Puck, sito solitamente affidabile nei suoi scoop dato che è curato dal noto insider Matt Belloni, ma purtroppo non non vengono forniti ulteriori dettagli sul progetto. Chiaramente la Warner Bros. ha tutta l'intenzione di sfruttare al massimo il potere della sua IP.

Finché Matt Reeves sarà coinvolto dal punto di vista creativo, non vediamo alcun motivo per cui un gioco basato su Batman non possa essere un grande successo. Potrebbe esplorare il suo primo anno da vigilante a Gotham City, ad esempio, permettendo ai giocatori di vagare per Gotham City, in stile Arkham Knight.

The Batman: Robert Pattinson durnte una scena dal film

Tuttavia, anche i predecessori di questo gioco, che si svolgevano in ambienti relativamente ristretti, sarebbero un'ottima base per una storia ambientata in questo mondo. In mancanza di una conferma ufficiale, suggeriamo di non entusiasmarvi troppo, poiché è probabile che manchino molti anni all'arrivo di qualsiasi videogioco su console. L'ultimo gioco DC, Suicide Squad: Kill the Justice League di Rocksteady, si è rivelato una grande delusione.

Robert Pattinson riprenderà il suo ruolo di Bruce Wayne in The Batman - Part II (e potrebbe aver girato un cameo per The Penguin), ma in termini di dettagli sulla trama non si sa quasi nulla. Si vocifera la presenza di Due Facce, anche se nel primo film veniva preparato il terreno per il ritorno di Barry Keoghan nei panni del Joker.

"Ho avuto tanti collaboratori meravigliosi con cui lavorare e quando trovi qualcuno con cui ami lavorare, vuoi solo dire: 'Dai, per favore, continuiamo a lavorare insieme. Quanto possiamo spingerci oltre?'", ha dichiarato Reeves. The Batman 2 ha una data d'uscita fissata al 2 ottobre 2026.