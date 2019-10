The Batman: Robert Pattinson ancora non riesce a credere di aver avuto il ruolo

The Batman: Robert Pattinson ha detto di essere ancora incredulo per essere riuscito ad ottenere il ruolo da protagonista nel film: 'Una cosa pazzesca'.

Come sappiamo, Robert Pattinson sarà il nuovo Bruce Wayne in The Batman di Matt Reeves. Una scelta che ha destato sorpresa e anche qualche polemica tra i fan del supereroe di Gotham City, ma che ha anche sorpreso il suo stesso interprete, il quale durante una intervista per Esquire, ha rimarcato che avere la parte è stato qualcosa di incredibile e inimmaginabile.

I rumors sulla possibilità che Robert Pattinson potesse vestire i panni del protagonista in The Batman si sono rincorse per mesi, fino ad arrivare ad una fuga di notizie su Robert Pattinson in The Batman dalla stampa di settore, che aveva creato dei problemi all'attore. Passato l'uragano, l'ex star di Twilight ha riflettuto molto sull'occasione che gli è capitata ammettendo che: "È una cosa pazzesca. Ero davvero lontano dal pensare che fosse una prospettiva realistica. Letteralmente non ho ancora capito come sia stato possibile ottenere la parte".

Attualmente The Batman è in fase avanzata di pre-produzione e dovrebbe concentrarsi sugli anni giovanili di Wayne, quando inizia la sua lotta con il crimine. L'aspetto più interessante è che verranno messe in luce le sue abilità investigative da detective, un dettaglio quest'ultimo praticamente mai utilizzato nelle varie versioni del Cavaliere oscuro che abbiamo visto sul grande schermo.

Su chi dovrebbe affiancare Pattinson ci sono poche conferme: Jeffrey Wright sarà il commissario Jim Gordon, mentre Jonah Hill sarà uno dei suoi antagonisti, anche se non è specificato quale. Forse Pinguino o Enigmista. Mentre è proprio di questi giorni la notizia che ci sarà anche Catwoman e sarà un'attrice di colore. I nomi in ballo sarebbero quelli di Tessa Thompson, Lupita Nyong'o, Alexandra Shipp, Gugu Mbatha-Raw e Logan Browning. Così come è ancora tutto da vedere se il lanciatissimo Timothée Chalamet sarà o meno Robin. L'uscita del film è prevista nelle sale americane per il 25 giugno 2021.