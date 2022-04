The Batman: "La goffaggine di Robert Pattinson ha aiutato la sua performance", rivela Matt Reeves

Il regista The Batman, Matt Reeves, ha affermato che la goffaggine di Robert Pattinson ha aiutato la star nella sua interpretazione del cavaliere oscuro. Dopo il successo ottenuto dalla pellicola, le critiche relative al casting dell'attore britannico, che sono state mosse nei confronti di Pattinson prima dell'uscita della pellicola nelle sale cinematografiche, ora sembrano delle vere e proprie sciocchezze.

Durante una recente intervista rilascia da KCRW, il regista ha rivelato che alcuni tratti della personalità di Pattinson, come il suo naturale imbarazzo e la sua goffaggine, in realtà, sono stati molto utili durante la creazione di questa nuova versione del più grande detective del mondo.

"Non è solo un aspetto di chi è come persona, perché ovviamente è parte di lui, ma è anche qualcosa su cui ha il controllo. Robert è sempre in contatto con le sue emozioni ma al tempo stesso ha anche una consapevolezza incredibile del modo in cui si muove. È tutto molto tecnico, ed è molto intenzionale", ha spiegato Reeves.

"Aveva un'incredibile capacità di accedere a tutti i meandri più oscuri della mente, ma anche di avere il completo controllo del suo corpo; è incredibile perché sebbene la sua goffaggine lo abbia aiutato in alcuni momenti, Robert può anche avere un controllo assoluto in termini di come calibrare la sua voce, di come muoversi e di come posizionarsi davanti alla telecamera", ha concluso il regista di The Batman.