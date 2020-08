The Batman: le riprese del film con Robert Pattinson di nuovo al via a settembre

Le riprese di The Batman, interrotte a Londra alcuni mesi fa, prenderanno di nuovo il via nel mese di settembre.

Le riprese di The Batman, dopo una lunga pausa, riprenderanno il via a settembre nel Regno Unito, negli spazi di Warner Bros. Studios Leavesden, per completare il lavoro sul nuovo adattamento dei fumetti dedicati a Bruce Wayne.

Nell'iconico ruolo ci sarà l'attore Robert Pattinson e i fan sperano che le prime sequenze vengano presentate in occasione dell'evento DC FanDome che si svolgerà il 22 agosto.

Il regista Matt Reeves potrebbe completare il lavoro sul set entro la fine del 2020 e in queste settimane sono stati costruite le scenografie necessarie a realizzare i ciak mancanti.

Secondo quanto riportato dal sito di Variety, mancavano ancora tre mesi di riprese quando a marzo era stato necessario mettere il progetto in pausa.

Robert Pattinson, star di The Batman, ha trascorso la quarantena a Londra, come altri membri del cast, mentre altri interpreti dovrebbero presto tornare nel Regno Unito. Nel film appariranno anche Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Jayme Lawson, Andy Serkis, e Colin Farrell.

The Batman dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche a ottobre 2021, 4 mesi dopo la data precedentemente stabilita.

Warner Bros ha già fatto riprendere il lavoro su The Matrix 4 a Berlino, mentre a settembre potrebbe iniziare la produzione del terzo capitolo della saga Animali fantastici e dove trovarli.