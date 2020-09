The Batman: le riprese proseguiranno a ottobre a Chicago

Le riprese del film The Batman proseguiranno nel mese di ottobre e il cast e la troupe si sposteranno nella città di Chicago.

Le riprese dell'atteso film The Batman proseguiranno negli Stati Uniti e nel mese di ottobre il cast e la troupe saranno impegnati nella città di Chicago, come rivelato online.

Robert Pattinson, dopo essere stato trovato positivo al COVID-19 e aver trascorso i previsti 14 giorni in quarantena, è tornato al lavoro e, attualmente, la produzione sembra procedere senza ulteriori ostacoli.

Su Production Weekly viene ora riportata la notizia che sono in programma le riprese di alcune scene di The Batman dal 16 al 18 ottobre e dal 24 al 25 ottobre, nella periferia di Chicago. Ulteriori dettagli sono stati condivisi da Screen Magazine che sostiene verranno realizzate delle importanti sequenze che prevedono la guida di alcuni veicoli.

La città è da tempo usata da Warner Bros per le produzioni legate ai film DC, come accaduto in occasione di Batman v. Superman, Justice League, Suicide Squad e la trilogia del Cavaliere Oscuro realizzata da Christopher Nolan.

Il film diretto da Matt Reeves proporrà una versione inedita sul grande schermo del personaggio dei fumetti che, nella versione affidata a Robert Pattinson, starà iniziando la sua attività come vigilante cercando di affrontare le proprie paure e diventare Batman, seguendo come si è evoluto nell'eroe che tutti conosciamo.

Il film, che verrà distribuito nelle sale nel mese di ottobre 2021, inoltre, verranno mostrati famosi villain come Catwoman (Zoe Kravitz), il Pinguino (Colin Farrell) e l'Enigmista (Paul Dano).