The Batman: un riferimento nascosto alla Corte dei Gufi nel trailer?

Il cupo trailer di The Batman introdurrà la minacciosa presenza del ruppo di criminalità organizzata più noto come la Corte dei Gufi?

Il trailer di The Batman lanciato nel corso de DC Fandome conterrebbe un riferimento nascosto alla Corte dei Gufi. Il gruppo di criminali potrebbe dunque comparire in qualche forma insieme ai villain preannunciati, da Catwoman a l'Enigmista, dal Pinguino a Carmine Falcone.

The Batman: la busta indirizzata a Batman

Focus del primo trailer di The Batman è l'Enigmista; è lui a monopolizzare il promo con i suoi indovinelli mortali. Dal primo sguardo, tra l'altro, la versione dell'Enigmista di Paul Dano non indossa il classico costume verde del personaggio, ma ha un look completamente inedito.

A un certo punto del trailer, viene mostrato un indizio contenuto in un cartoncino in cui si legge "Dal tuo amico segreto", il cartoncino presenta un gufo con gli occhi dorati che chiede "Who?". Il biglietto sembra inviato a Batman dall'Enigmista, ma la presenza del gufo sulla copertina potrebbe fare riferimento proprio alla Corte dei Gufi.

The Batman: una scena del trailer

La Corte dei Gufi compare per la prima volta nel 2011 nella serie New 52 Batman, firmata da Scott Snyder e Greg Capullo. Nei fumetti viene rivelato che si tratta di un ordine segreto a cui appartiene una potente elite di criminali di Gotham City, che lavora nell'ombra fin dalla fondazione della città. La Corte rappresenta il lato oscuro di Gotham. Dal momento che l'Enigmista dovrebbe essere il principale nemico dell'Uomo Pipistrello in The Batman, è possibile che il regista Matt Reeves voglia gettare le basi per introdurre la Corte dei Gufi e usarla più ampiamente nel seguito della nuova trilogia.

L'uscita di The Batman è fissata per il 1 ottobre 2021.