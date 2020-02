The Batman: le reazioni dei fan al costume di Bruce Wayne

Le riprese di The Batman hanno regalato ai fan la possibilità di vedere il costume creato per Robert Pattinson e le foto scattate sul set hanno scatenato molte reazioni online. Sui social i commenti si sono infatti divisi tra chi ha apprezzato i primi dettagli rivelati e i detrattori.

A convincere, apparentemente in modo unanime, è la moto utilizzata dall'eroe di Gotham City in questa nuova versione della storia di Bruce Wayne. Il costume creato per il protagonista di The Batman in occasione del lungometraggio diretto dal regista Matt Reeves non ha del tutto convinto a causa del design della maschera, dotata di "orecchie" non molto apprezzate. Il resto dell'armatura sembra invece aver raccolto un maggior numero di commenti positivi.

Tra chi ha invece criticato quanto emerso dagli scatti realizzati sul set c'è chi sostiene sia un po' troppo in stile serie televisive prodotte da The CW e che i guanti sembrano eccessivamente simili alle armi di Huntress.

Ecco alcune delle opinioni sul costume:

Courtesy of @Bosslogic:



Friends, I’m... really into this?

Like, this really could potentially be an exciting vision of what the character is or could be.#TheBatman pic.twitter.com/5b38ubY3k3 — KirkFM 🗯💭 (@TheKirkFM) February 21, 2020

I....I don't know how to feel about this #TheBatman pic.twitter.com/uIlqxI1TaB — Scott of Rivia (@sburnett729) February 21, 2020

Not a fan of the Cowl but I like the overall look and I love the Bat-Bike #TheBatman — Anthony (@BrooklynBatman_) February 21, 2020

🤬🤬 wtf is this huh? This garbage has CW written all over it. 😣😣#TheBatman is 😞 pic.twitter.com/vOtSRmJX3s — Geralt of Rivia (@itssan17) February 21, 2020

The suit looks ok but the ears look too fragile and the arrow gauntlets look weird. Would look better on Huntress. @TheWorldClassBS @worldsfinest #TheBatman https://t.co/GxviSa7SdO — NerdKing™ (@NerdKingUK) February 21, 2020

Le riprese di The Batman sono attualmente in corso nella città di Londra e nel cast, oltre a Robert Pattinson, ci sono anche Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Andy Serkis in quello di Alfred, Jeffrey Wright che sarà il Commissario Gordon, John Turturro che interpreterà Carmine Falcone e Peter Sarsgaard.