The Batman: il nuovo trailer del film con Robert Pattinson

Il secondo trailer di The Batman, atteso cinecomic targato Warner/DC e con Robert Pattinson nei panni del vigilante è stato appena svelato al DC Fandome. Rinviato due volte a causa della pandemia, il film arriverà nelle sale americane il 4 marzo 2022.

Il nuovo trailer, che come il precedente ha debuttato in occasione del DC Fandome, mette in evidenza le interazioni fra il Batman di Pattinson e due personaggi in particolare: Selina Kyle/Catwoman (Zoe Kravitz) e Oswald Cobblepot/Pinguino (Colin Farrell). Appaiono anche l'Enigmista (Paul Dano), il commissario Gordon (Jeffrey Wright) e Alfred (Andy Serkis).

Inizialmente previsto all'interno del DC Extended Universe, The Batman doveva essere ambientato dopo gli eventi di Justice League, con Ben Affleck in cabina di regia e nel ruolo dell'eroe di Gotham. Per vari motivi ha preferito rinunciare in toto al progetto, e il nuovo regista Matt Reeves ha deciso di situare la storia in un universo a sé, con un Batman ancora alle prime armi.

Affleck ha successivamente accettato di tornare, come comprimario nel film The Flash, anch'esso in uscita nel 2022. Si vocifera che sarà la sua ultima apparizione nel ruolo, che ha interpretato in quattro progetti tra il 2016 e il 2021.