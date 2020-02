The Batman: una nuova location svela un'atmosfera gotica

Le nuove immagini di una delle location scelte per The Batman anticipa qualche dettaglio dell'atmosfera del progetto.

Le riprese di The Batman sono attualmente in corso nel Regno Unito e alcuni scatti di una delle nuove location anticipano quella che dovrebbe essere l'atmosfera dell'atteso progetto con protagonista Robert Pattinson.

I ciak di questi giorni stanno infatti venendo realizzati presso la Cattedrale di Glasgow che sarà utilizzata per dare vita a una delle aree di Gotham City.

La produzione di The Batman, come riporta un comunicato della città, impedirà il transito dei veicoli, tranne quelli che si spostano per rispondere alle chiamate di emergenza e chi ha ottenuto l'autorizzazione da parte delle autorità. La scelta della Cattedrale sembra quindi confermare un'atmosfera in stile gotico, per la gioia di alcuni fan che hanno già commentato la possibile anticipazione legata al film che verrà diretto dal regista Matt Reeves.

Le riprese di The Batman sono attualmente in corso nella città di Londra e nel cast, oltre a Robert Pattinson, ci sono anche Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Andy Serkis in quello di Alfred, Jeffrey Wright che sarà il Commissario Gordon, John Turturro che interpreterà Carmine Falcone e Peter Sarsgaard.