The Batman, Kevin Smith: la sua reazione (ed erezione) sul video di Pattinson

Il regista di Clerks, Kevin Smith ha commentato su Twitter il suo entusiasmo quasi sessuale per il video di The Batman con un commento piuttosto colorito.

Kevin Smith, grande fan dell'universo DC e di Batman non poteva esimersi dal commentare il video del first look di Robert Pattinson in The Batman. Nella sua reazione, il regista non ha trattenuto l'entusiasmo, lasciandosi andare ad una frase colorita su Twitter riguardo al video del film di Matt Reeves.

"Il mio Bat Pole è completamente eretto..." ha scritto Smith sul suo account social, provocando l'ilarità dei suoi follower, che seguono assiduamente l'autore di Clerks quando ci sono novità riguardanti la DC, tra fumetti e cinema.

La passione di Kevin Smith per Batman l'ha portato nel 2012 a creare un podcast su Batman intitolato Fatman, in cui discute e ha discusso del Cavaliere Oscuro con amici e ospiti, tra cui David Dastmalchian, Stan Lee, Nathan Fillion e Paul Dini. In seguito all'uscita di Jay and Silent Bob Reboot, Kevin Smith era occupato nella produzione della serie animata su Howard il Papero, in seguito cancellata da Marvel.

The Batman uscirà nelle sale il 25 giugno 2021. Nel cast anche Zoë Kravitz nel ruolo di Selina Kyle/Catwoman, Colin Farrell in quello di Oswald Cobblepot/Pinguino, Paul Dano nelle vesti de L'Enigmista e Jeffrey Wright nel ruolo del commissario Gordon.