The Batman: Joe Barton showrunner della serie companion

Il film The Batman avrà una serie companion e nel ruolo di showrunner ci sarà lo sceneggiatore britannico Joe Barton.

Il progetto, che verrà prodotto per HBO Max, sarà legato al lungometraggio diretto da Matt Reeves con star Robert Pattinson nell'iconico ruolo di Bruce Wayne.

Lo show, per ora intitolato provvisoriamente Gotham PD, sarà ambientato nello stesso mondo creato per il film The Batman tratto dai fumetti della DC e racconterà la corruzione esistente nel dipartimento di polizia della città. Joe Barton, che prenderà il posto di Terence Winter dopo il suo abbandono per questioni creative, è stato recentemente autore di Giri/Haji, progetto prodotto per Netflix, e sceneggiatore dei film The Ritual e Invasion. Prossimamente il filmmaker si occuperà dell'adattamento dei romanzi scritti da Sally Green alla base della serie drammatica Half Bad.

Matt Reeves, annunciando il progetto, aveva spiegato: "Questa è un'opportunità fantastica, non solo per espandere la visione del mondo che sto creando nel film, ma per farlo con quella profondità e ricchezza nei dettagli che solo un formato come la serie può fare".

Batman non dovrebbe apparire sugli schermmi di HBO Max, come accaduto con la Marvel in occasione di Agents of S.H.I.E.L.D..

Kevin Reilly, responsabile dei contenuti di HBO Max, aveva dichiarato: "La nostra collaborazione con Warner Bros. e DC ci permette di sviluppare e far crescere i legami con i fan attraverso questi marchi potenti nei prossimi anni. Questo è un Batman che gli spettatori non hanno mai visto prima e sappiamo che i fan vorranno trascorrere più tempo in questo nuovo mondo ispirato dal film".