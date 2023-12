The Batman, Barry Keoghan sul ritorno del Joker:'Non posso parlarne, ma il mio sorriso dice tutto'

Barry Keoghan ha risposto indirettamente alla domanda sul ritorno del 'suo' Joker intravisto in The Batman.

Nonostante sia apparso soltanto pochi istanti nel finale di The Batman di Matt Reeves, il Joker di Barry Keoghan è atteso con impazienza dai fan in The Batman - Parte II. L'ufficialità della presenza del Joker nel film non è ancora stata annunciata ma la probabilità è molto alta, soprattutto dopo l'allusiva frase di Keoghan.

Un camera test di The Batman

Intervistato da E Talk, l'attore irlandese ha risposto alle domande sul suo ultimo lavoro, Saltburn di Emerald Fennell, e non si è sottratto al quesito su The Batman:"Non posso davvero dire nulla a riguardo. Sarebbe emozionante, vero? Vedere il Joker prendere di nuovo vita. Il mio sorriso dice tutto, capisci cosa intendo?".

I primi minuti in The Batman

Verso la fine del film di Matt Reeves, compare un 'prigioniero senza nome' che conversa con l'Enigmista (Paul Dano) e ben presto si capisce che il personaggio altri non è che colui che diventerà la nemesi dell'Uomo Pipistrello. Matt Reeves ha condiviso anche una sequenza eliminata nella quale il personaggio di Keoghan parla a Batman (Robert Pattinson) ma il regista si è affrettato a specificare che non si tratta di un indizio sulla presenza del Joker nel seguito.

James Gunn ha confermato che l'universo del Batman di Reeves non farà parte del DC Universe mentre un nuovo attore verrà scelto per Batman: The Brave and the Bold. The Batman - Parte II è previsto in uscita il 3 ottobre 2025, con il ritorno di Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Andy Serkis, Jeffrey Wright e Colin Farrell nei rispettivi ruoli di Bruce Wayne/Batman, Selina Kyle/Catwoman, Alfred Pennyworth, James Gordon e Oswald Cobblepot/Pinguino. Nel film dovrebbero debuttare anche i personaggi di Dick Grayson/Robin, Clayface e Hush.