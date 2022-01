The Batman: arrivano gli Oreo in edizione limitata del film con Robert Pattinson

Movieweb, nelle scorse ore, ha pubblicato un'inaspettata notizia su The Batman relativa alla realizzazione di un'edizione speciale degli Oreo dedicata proprio al film con Robert Pattinson: l'edizione limitata dei celebri biscotti presenterà l'immagine del cavaliere oscuro, "scolpito" nel gustoso guscio degli Oreo.

Christian Anhut, Executive Creative Director di Saatchi & Saatchi Düsseldorf, ha dichiarato: "Batman è una vera icona che tutti noi conosciamo. È sempre stato un personaggio davvero oscuro. Attraverso enigmi, abbiamo trovato un modo per connettere Batman con il DNA giocoso di Oreo - rimanendo fedeli e autentici a entrambi i fantastici brand".

Chiara Missio di Mondeléz Europe aggiunto: "Siamo entusiasti di condividere la partnership tra Oreo e The Batman con i fan in Europa. È una straordinaria opportunità per creare un'esperienza divertente insieme a un'icona molto amata. La narrativa è costruita su enigmi e permette ai fan di divertirsi e immergersi nel mondo di Batman anche oltre il film. Questo tipo di esperienze ci mettono in contatto con i consumatori e permettono loro di 'giocare'".

The Batman, in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il 3 marzo 2022, fa affidamento su un incredibile cast di celebri volti del mondo del cinema, tra i quali figurano Paul Dano nel ruolo dell'Enigmista, Jeffrey Wright nei panni di James Gordon e John Turturro in quelli del boss Carmine Falcone.