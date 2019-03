The Batman: la storia sarà ambientata negli anni '90?

The Batman arriverà nei cinema nel 2021 e le nuove indiscrezioni emerse da fonti vicine alla produzione hanno svelato in che periodo si svolgeranno gli eventi al centro del film diretto da Matt Reeves, confermando che la dimensione temporale dovrebbe essere quella degli anni '90.

Il sito Discussing Film ha infatti confermato che sul grande schermo si mostrerà una versione di Bruce Wayne in azione circa due decenni fa. La produzione sarebbe infatti alla ricerca degli interpreti giusti per interpretare una versione più giovane anche di personaggi come il Commissario Gordon e Alfred Pennyworth.

Reeves, secondo il sito, sarebbe inoltre di nuovo al lavoro sulla sceneggiatura per aumentare le scene d'azione, nonostante si sia da tempo scelto di dare maggiormente spazio al talento di Bruce in veste di detective. Tra gli antagonisti dell'eroe del mondo della DC dovrebbe esserci Il Pinguino, anche se non dovrebbe essere l'unico villain che entrerà in scena.

Le riprese di The Batman dovrebbero iniziare nel mese di novembre, in vista di una distribuzione nei cinema prevista per il 25 giugno 2021.