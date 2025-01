The Batman 2: gli ultimi aggiornamenti di Matt Reeves sul sequel e sui nuovi spin-off

Finché le riprese di The Batman 2 non prenderanno effettivamente il via, le speculazioni sui potenziali spinoff si intensificheranno sempre più, con i fan desiderano sapere sempre di più della saga del Bat-verso di Matt Reeves.

Sebbene a Reeves "piacerebbe molto" realizzare altri spin-off, soprattutto dopo il successo di The Penguin su Max (in Itala gli episodi sono disponibili su Sky e in streaming sulla piattaforma Now), il regista ha insistito sul fatto che il suo obiettivo primario è quello di realizzare il sequel di The Batman.

Parlando con MTV News, Reeves ha parlato dell'intenzione di creare altri spin-off dopo il trionfo ai Golden Globes ottenuto da The Penguin. Ma sebbene Reeves si sia detto interessato ad aggiungere altre serie al suo Batverse, ha insistito sul fatto che il completamento della Parte II di The Batman, che negli ultimi mesi è stato rimandato più volte, rimarrà il suo obiettivo principale.

"Mi piacerebbe realizzare altri spin-off", ha commentato Reeves, aggiungendo che "la cosa su cui siamo davvero concentrati è la Parte II". Reeves ha anche ribadito il desiderio di continuare The Penguin per un'altra stagione, ma vuole portare avanti la Parte II prima di vedere in che direzione andranno le cose. "Stiamo parlando di fare la seconda stagione di The Penguin, ma la mia grande priorità è quella di girare The Batman 2", ha ribadito Reeves. "E poi sarà emozionante capire dove andremo a parare".

The Penguin si è rivelata una prima serie spin-off di successo nel Bat-verso, guadagnando alcuni dei migliori ascolti e numeri di streaming di sempre per una serie originale HBO. Il successo della serie è culminato con la vittoria del Golden Globe come miglior attore per Colin Farrell e con una nomination come miglior attrice non protagonista per la co-protagonista Cristin Milioti.

Reeves e la showrunner Lauren LeFranc hanno già anticipato che ci sono stati colloqui dietro le quinte con la HBO per un potenziale rinnovo dello show. Reeves ha lavorato anche ad altri spin-off, tra cui una serie su Arkham Asylum che è stata abbandonata e che ha poi rielaborato in un prodotto completamente nuovo.