The Batman 2: Scarlett Johansson in trattative per affiancare Robert Pattinson

Se confermata, la notizia è di quelle col botto. Quattro anni dopo aver detto all'MCU, per Scarlett Johansson potrebbe aprirsi un nuovo capitolo, stavolta nell'universo DC. Secondo Nexus Point News e Hollywood Reporter l'attrice starebbe per chiudere le trattative con lo studio guidato da James Gunn per comparire in The Batman 2 in un nuovo ruolo. Secondo fonti vicine alla produzione, non è previsto il ritorno di Catwoman, interpretata da Zoe Kravitz, riferisce Variety.

Se l'accordo andrà in porto, l'interprete di Vedova Nera affiancherà la star Robert Pattinson, che si prepara a fare ritorno nei panni di Bruce Wayne sotto la direzione di Matt Reeves. Il sequel verrà girato l'anno prossimo, ma prima Scarlett Johansson si dedicherà al nuovo capitolo de L'Esorcista, accordo concluso solo pochi giorni fa.

Il sorriso di Scarlett Johansson

Quale ruolo interpreterà Scarlett Johansson in The Batman?

Scarlett Johansson è una delle interpreti più quotate al mondo dopo essersi imposta come regina dei cinecomic nel ruolo di Vedova Nera/Natasha Romanoff. Dopo essere apparsa in Jurassic World, il suo viaggio nelle saghe di successo prosegue con l'adesione al nuovo capitolo de L'Esorcista, prodotto da Blumhouse e diretto da Mike Flanagan, e adesso con The Batman. Ma di recente l'attrice ha anche debuttato dietro la macchina da presa con il dramedy intimo Eleanor the Great, interpretato da June Squibb.

Quanto allo sviluppo di The Batman 2, finora è stato piuttosto tortuoso. Si è parlato di misteriosi problemi personali di Matt Reeves che hanno bloccato a lungo la produzione, la cui uscita era stata inizialmente annunciata per l'ottobre 2025, poi posticipata all'ottobre 2026 e infine all'ottobre 2027.

Confermato il ritorno di Robert Pattinson nel ruolo di Batman/Bruce Wayne, con Matt Reeves co-autore dello script con Mattson Tomlin. Ancora non sono stati stati svelati i dettagli del plot che tornerà a immergersi nelle atmosfere analizzate nella nostra recensione di The Batman. Il film, uscito nel 2022, si è rivelato un notevole successo incassando 770,3 milioni di dollari e dando vita a una serie spinoff dedicata al Pinguino di Colin Farrell.