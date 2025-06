The Batman 2, James Gunn difende Matt Reeves dalle critiche dei fan per via dei ritardi

A distanza di tre anni dall'annuncio di Matt Reeves di un sequel di The Batman, il film non è ancora entrato in produzione, nonostante inizialmente Warner Bros. avesse fissato la data d'uscita al 3 ottobre 2025, slittandola successivamente fino 1° ottobre 2027.

Lo slittamento di The Batman 2 ha aumentato il nervosismo dei fan, che si son o scagliati contro Matt Reeves, in quanto presunto colpevole di questi continui ritardi.

L'aggiornamento di James Gunn su The Batman 2

James Gunn, regista di Superman e co-creatore del DC Universe nonché produttore di The Batman 2, disse in merito:"L'unico motivo del ritardo è che non c'è ancora una sceneggiatura completa (chi mi segue qui probabilmente lo sa già). Matt è impegnato a realizzare il miglior film possibile, e nessuno può prevedere quanto tempo servirà per scrivere una sceneggiatura. Una volta terminata, serviranno circa due anni per la pre-produzione, le riprese e la post-produzione di un film di questa portata".

James Gunn sul set di The Suicide Squad

A Entertainment Weekly James Gunn ha ribadito di recente che dovrebbe ricevere la sceneggiatura completa entro fine mese, sottolineando come sia entusiasta del lavoro di Reeves e in attesa fremente di poter leggere per la prima volta lo script completato.

James Gunn difende Matt Reeves dalle critiche

Il regista di Superman ha confermato la piena fiducia in Matt Reeves e rispedito al mittente le critiche nei confronti del collega:"La gente dovrebbe smetterla di stressare Matt, lasciatelo scrivere la sceneggiatura nei tempi che gli servono. È così che funziona. Non vi deve nulla solo perché vi è piaciuto il suo film. Vi è piaciuto proprio perché è di Matt. Quindi lasciatelo lavorare come preferisce".

Matt Reeves sul set di The Batman

Matt Reeves non usa molto i social quindi è James Gunn a prenderne le difese pubblicamente:"Ha molte altre cose da fare, quindi non penso che ne sia influenzato. Sta bene. Ma io mi irrito per conto suo. Non c'è motivo per essere così impazienti. Il film uscirà quando lui sarà soddisfatto della sceneggiatura. E Matt non mi darà mai la sceneggiatura finché non sarà completamente convinto".