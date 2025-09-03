The Batman 2: Colin Farrel fa una rivelazione sul futuro del Pinguino

Colin Farrell ha svelato nuovi dettagli su The Batman 2, elogiando la sceneggiatura e chiarendo quale sarà il destino del Pinguino nel sequel diretto da Matt Reeves.

Il ritorno del Cavaliere Oscuro sul grande schermo è tra i progetti più attesi dei prossimi anni e le parole di Colin Farrell non fanno che aumentare l'attesa. L'attore, già protagonista della serie spin-off The Penguin, ha confermato che la sceneggiatura di The Batman 2 è "straordinaria", pur precisando che il ruolo di Oz Cobb sarà ridotto rispetto a quanto molti fan speravano. Un chiarimento che però non frena l'entusiasmo intorno al nuovo capitolo diretto da Matt Reeves, le cui riprese prenderanno ufficialmente il via ad aprile 2026.

Intervistato da Deadline, Farrell ha raccontato di aver letto il copione e di essere rimasto colpito dalla forza della storia, ma ha ribadito che la presenza del Pinguino sarà minima. Una scelta che sembra coerente con quanto visto nella serie HBO dedicata a Oz Cobb, concepita quasi come un prologo che prepara il terreno al suo futuro da signore del crimine di Gotham. L'attore ha sottolineato che il secondo film si concentrerà su nuove minacce per l'Uomo Pipistrello, lasciando intendere che un'eventuale evoluzione più ampia del suo personaggio potrebbe arrivare solo in un ipotetico terzo capitolo.

The Penguin e i dubbi su una seconda stagione e The Batman 2

Durante la stessa intervista, Farrell ha parlato anche di The Penguin, spiegando di non avere certezze sul rinnovo per una seconda stagione. Ha ammesso di aver sentito voci in merito ma non è convinto che proseguire sarebbe la scelta migliore: "Abbiamo raccontato quello che volevamo. Forse è giusto lasciare le cose così come stanno", ha dichiarato. Tuttavia, l'attore non ha chiuso la porta a un ritorno, specificando che se gli sceneggiatori trovassero un'idea davvero forte, sarebbe pronto a rimettersi nei panni di Oz Cobb.

The Penguin: un'immagine di Colin Farrell

Al momento i dettagli ufficiali sulla trama di The Batman Parte 2 restano segreti, ma secondo indiscrezioni diffuse negli ultimi mesi potremmo assistere all'introduzione di Robin e allo scontro con Hush, uno dei villain più amati dai lettori dei fumetti DC. Se confermata, la scelta rappresenterebbe un passo importante per l'evoluzione del Batman interpretato da Robert Pattinson, inserendolo in un contesto più ampio rispetto al primo capitolo. La figura del Pinguino, nel frattempo, resterebbe sullo sfondo, consolidando il suo potere criminale mentre l'eroe è impegnato a fronteggiare nuove minacce.

Una lunga attesa prima del ritorno di Batman al cinema

Dopo il successo di The Batman nel 2022, che ha conquistato pubblico e critica con la sua visione cupa e realistica, i fan dovranno attendere ancora qualche anno per il sequel. Warner Bros. e DC Studios hanno fissato l'uscita nelle sale per il 1° ottobre 2027, segnando un intervallo di cinque anni dal primo capitolo, in linea con i tempi delle grandi saghe cinematografiche.

The Batman, Robert Pattinson è Bruce Wayne in una delle prime immagini del film

Nel frattempo, la curiosità resta alta e le dichiarazioni di Colin Farrell non fanno che alimentare l'hype per un progetto che si preannuncia come una delle uscite più importanti dell'anno.