The Banshees of Inisherin: Colin Farrell e Brendan Gleeson nelle prime foto del film

Colin Farrell e Brendan Gleeson nelle prime foto di The Banshees of Inisherin, incursione nella nativa Irlanda del regista Martin McDonagh che sarà in concorso a Venezia 2022.

The Banshees of Inisherin: Colin Farrell e Brendan Gleeson in una scena

The Banshees of Inisherin: Kerry Condon in una scena

The Banshees of Inisherin: Colin Farrell solo col suo cavallo

The Banshees of Inisherin: Colin Farrell e Brendan Gleeson in una scena

The Banshees of Inisherin: Colin Farrell nei campi con un asino

The Banshees of Inisherin: Colin Farrell e Barry Keoghan in una scena

Il team di In Bruges si riunisce per The Banshees of Inisherin, nuovo film del premio Oscar Martin McDonagh che vedrà protagonisti ancora una volta Colin Farrell e Brendan Gleeson. Come sottolinea il nostro commento al programma di Venezia 2022 il film, che sarà presentato nel concorso ufficiale, rupta attorno alla rottura tra due vecchi amici.

Parlando di The Banshees of Inisherin, ambientato nella sua nativa Irlanda, Martin McDonagh ha dichiarato a Vanity Fair:

"La storia ruota attorno a una rottura. Si tratta di cose che peggiorano inesorabilmente da un semplice e triste punto di partenza. L'affetto era lì, come in ogni relazione interrotta, ma è stato interessante che non si trovassero a proprio agio l'uno con l'altro, perché si amano come attori, come persone, ma non possono avere ciò sullo schermo".

Il regista ha aggiunto: "Volevo creare qualcosa che andasse incontro ai gusti di chi ha amato In Bruges, ma con qualcosa di più strano, sicuramente qualcosa di diverso".

Per quanto riguarda la fotografia, McDonagh aveva in mente una visione specifica: "Volevo che fosse il più bello possibile, puntasse alla bellezza e al cinema. Perché se racconti la storia di due amici che si lamentano l'uno dell'altro e le immagini non sono belle, potrebbe diventare un po' noioso".