The Bad Guy: Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi nel trailer e poster della serie Prime Video

Prime Video svela il trailer ufficiale e il nuovo poster di The Bad Guy, la nuova serie Original italiana con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi, i primi due episodi saranno presentati il 28 novembre in anteprima mondiale fuori concorso al Torino Film Festival 2022.

Prime Video ha svelato oggi il trailer e il nuovo poster della serie Original italiana The Bad Guy, con Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi, Vincenzo Pirrotta, Selene Caramazza, Giulia Maenza, Antonio Catania, Fabrizio Ferracane. The Bad Guy è diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana e sarà presentata in anteprima mondiale - fuori concorso - alla 40a edizione del Torino Film Festival il prossimo 28 novembre (proiezione ufficiale: Cinema Massimo, ore 22).

The Bad Guy unisce il crime con la dark comedy e racconta l'incredibile storia di Nino Scotellaro (Luigi Lo Cascio), pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e che improvvisamente viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso. Dopo la condanna, senza più nulla da perdere, Nino decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il "bad guy" in cui è stato ingiustamente trasformato.

La serie è creata e scritta da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi, diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana e prodotta da Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori per Indigo Film con Amazon Studios, e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi e territori nel mondo dall'8 dicembre con i primi tre episodi, per poi concludersi con gli ultimi tre episodi il 15 dicembre.