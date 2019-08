La Babysitter: McG realizzerà il sequel del film Netflix

La Babysitter, la commedia-horror prodotta da Netflix, avrà un sequel e alla regia ci sarà ancora McG.

La notizia è emersa grazie al nuovo numero di Production Weekly e per ora non ci sono molti dettagli relativi al progetto.

Il film The Babysitter 2 potrà contare sul ritorno dietro la macchina da presa di McG che proseguirà la sua collaborazione con la piattaforma di streaming, per cui ha firmato anche Rim of the World.

Le riprese del sequel del lungometraggio inizieranno a ottobre e, per ora, non è stato rivelato quando è previsto il debutto su Netflix.

La sceneggiatura del progetto sarà firmata da Dan Lagana, il produttore esecutivo della serie American Vandal.

La Babysitter si concludeva con la scoperta che Bee, la babysitter interpretata dall'attrice Samara Weaving, è in realtà una strega eterna che richiede un sacrificio umano. Cole (Judah Lewis), il ragazzino di cui si doveva occupare, la investe, ma i soccorritori non ne trovano il corpo, probabilmente perché non può essere uccisa come un essere umano.

Per ora la produzione non ha svelato se Lewis e Weaving faranno parte del cast.