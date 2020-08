The Babysitter 2: Netflix annuncia la data di uscita del film diretto da McG

The Babysitter 2, sequel della commedia horror prodotta da Netflix, ha ora una data di uscita: il 10 settembre.

Il progetto, di cui sono state inoltre condiise le foto ufficiali continuerà la storia che ha ottenuto un'ottima accoglienza da parte degli utenti della piattaforma nel 2017.

Il film è stato scritto da Dan Lagan (American Vandal) ed è stato diretto da McG.

La storia riprenderà due anni dopo gli eventi raccontati in La Babysitter che ha mostrato uno scontro con una setta satanica. Cole sta cercando ora di dimenticare il suo passato e sopravvivere al liceo, ma quando dei vecchi nemici ritornano inaspettatamente in scena, il giovane dovrà ancora una volta scontrarsi con le forze del male.

Nel cast di The Babysitter: Killer Queen ci sono Judah Lewis (The Christmas Chronicles), Robbie Amell (Upload), Hana Mae Lee (Pitch Perfect 3), Bella Thorne (Infamous), Emily Alyn Lind (Doctor Sleep), Andrew Bachelor (Coffee & Kareem), Ken Marino (The Sleepover), Leslie Bibb (Tag), Carl McDowell (Rim of the World), Chris Wylde (When We First Met) e la nuova arrivata Jenna Ortega (Elena of Avalor).Bella Thorne